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Налоговая отказывает импортерам в приобретении патента

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- Екатерина Улитина
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Правительство КР привело в соответствие с Налоговым кодексом Порядок выдачи патента.

Как пояснили VB.KG в Государственной налоговой службе теперь предприниматели не смогут получить патент на осуществление импорта товаров из других стран в Кыргызстан. Исключение делают лишь для товаров необходимых в швейной и текстильной отраслях.

- Поправки в Налоговый кодекс приняты еще в прошлом году, по просьбе самих бизнесменов. Они жаловались, что налоговая нагрузка распределена несправедливо. Предприниматели, работающие по патенту платили налогов меньше, тем те, кто оплачивает налоги на общих основаниях, - рассказали в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Кроме того, появилось еще одно нововведение. Теперь нанятые сотрудники тоже могут получить патент отдельно, чтобы подтвердить в банке или другом органе уплату налогов.


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URL: https://www.vb.kg/379588
Теги:
ГНС, налоги, импорт, лжепредпринимательство, Кыргызстан
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