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Экологическая бомба Аламудунского района. Деньги важнее людей? (видео)

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- Андрей Заверухин, Виктория Гунгер
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В редакцию VB.KG обратились жители Села Садовое (Шанхай), ГЭС-3 и Учхоз Аламудунского района Чуйской области. Вот уже несколько лет они вынуждены жить на грани экологического апокалипсиса. Ужасающий запах куриного помета в прямом смысле слова окутал округу, а дорога усыпана фекалиями птиц соседствующей в непосредственной близости с домами птицефабрики. Вот только профильные ведомства, отвечающие за экологическую безопасность граждан, утруждают себя лишь формальными отписками. Делает это и администрация на местах.

Доведенные до края

После того, как на улице установилась летняя жара терпение доведенных до отчаяния жителей начало заканчиваться. Пока они действуют лишь в правовом поле. Однако открыто заявляют - если птицефабрика не локализует смрадный запах, то люди выйдут на митинг и перекроют единственную, ведущую в несколько сел, автодорогу.

В Садовое корреспонденты VB.KG приехали ранним утром. Солнце только входило в зенит, но машину атаковали полчища огромных мух. Мимо нашей машины промчался грузовой многотонник, доверху наполненный куриным пометом. Запах от него исходил такой, что не помогли даже закрытые окна авто.

В самом жилом массиве бросилось в глаза другое - в разгар летних каникул улицы были практически пусты – дети и их родители вынуждены большую часть времени проводить за закрытыми дверями своих домов.

Чем ближе мы приближались к птицефабрике, тем тошнотворнее становился запах.

Узнав, что в Садовое едет съемочная группа к птицефабрике стали стягиваться жители сразу нескольких сел. Как выяснилось, за время работы бизнес-субъекта претензий к нему накопилось немало.

- На улице стоит жара, люди не могут открыть ни окна, ни двери, вывесить постиранное белье. Буквально через несколько минут оно пропитывается куриным "ароматом". Мы просто задыхаемся. У многих обострились аллергии и хронические заболевания. Сельчане написали заявления в Госэкотехинспекцию, Госанэпиднадзор, но результата нет. Люди уже теряют терпение, готовы на отчаянные поступки. При этом само руководство на контакт с жителями не идет и открыто говорит, жалуйтесь куда хотите, - возмущаются измученные жители.

Подозрительная безнаказанность

В тот день, надо отметить, представители злополучной птицефабрики к митингующим так и не вышли. Более того, на вопрос журналистов, выйдет ли хотя бы к ним руководство, охранник объекта заверил, что начальство скоро будет. В итоге спустя полтора часа на место акции протеста садовчан никто так и не подъехал.

Как стало известно позже, птицефабрика принадлежит одному их экс-депутатов ЖК. Вот только на нем, согласно базе данных Минюста, числится два бизнеса – один имеет официальный адрес в Бишкеке, другой – на юге страны. Собственности с таким названием и формой деятельности, как птицефабрика в селе Садовое Аламудунского района, не зарегистрировано.

Непонятно и другое. Откровенно антисанитарный объект почти пять лет располагается в непосредственной близости от жилых домов, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы. Однако, несмотря на многочисленные недовольства граждан, ответственные ведомства проблемы в исходящем от него запахе не видят. И это при том, что в последнее время у большей части сельчан, по их словам, обострились хронические заболевания легких. Складывается впечатление, что кто-то не только заинтересован наступать "на горло" простым гражданам нескольких сел, но открыто лоббирует неприкосновенность данного бизнес-субъекта.

VB.KG продолжит разбираться в ситуации экологического коллапса. Отреагируют ли теперь на происходящее в Аламудунском районе ответственные госорганы, станет известно уже в ближайшее время. Все подробности экоколлапса смотрите в нашем следующем сюжете.


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URL: https://www.vb.kg/379589
Теги:
Аламудунский район, бизнес, парламент, правительство, Чуйская область, экология, Кыргызстан
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