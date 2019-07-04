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Не менее пяти человек наблюдали за убийством экс-главы кыргызской диаспоры

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- Екатерина Улитина
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Правоохранительные органы Екатеринбурга рассматривают ограбление в виде основной версии убийства экс-главы кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы.

На видеозаписи, которая появилась в интернете, видно как двое мужчин сначала выходят из машины и исчезают из кадра. Через несколько секунд появляются вновь. На этот раз с ними третий человек. Он падает на землю, прижимая к себе сумку.

Грабители продолжают его избивать, пытаются отобрать деньги, но мужчина сопротивляется. Потом звучит выстрел и грабители убегают, так и не взяв с собой сумку с деньгами.

На видеозаписи видно, что не менее пяти человек наблюдали за происходящим. Мужчина и женщина даже пытались подойти, но испугавшись отошли подальше.

Как сообщили в правоохранительных органах в сумке у мужчине находилось 19 млн рублей. Камчыбек Каримов занимался бизнесом, владел 12 точками на "Таганском ряду".

Подозреваемые в убийстве пока не найдены. Расследование взял на контроль и.о. главы ГУ МВД области генерал-майор Владимир Миронов.


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URL: https://www.vb.kg/379591
Теги:
грабеж, Россия, убийство, диаспора, МВД
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