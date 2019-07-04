Мэрия Бишкека проверила бани в жилмассиве

Силами мэрии Бишкека был организован комиссионный рейд по проверке частных бань в жилом массиве "Дордой-1" на предмет сжигания отходов швейного производства. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, в рейде приняли участие представители Свердловского акимиата, санитарно-экологической инспекции и МТУ №21.

"В результате проверки на имя владельцев бань составлено 2 протокола по статье 71 кодекса о нарушениях, и направлено на рассмотрение соответствующей комиссии", - говорится в сообщении мэрии.

Справка: Статья 71. Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах влекут наложение штрафа 3 категории: для физических лиц – 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 17 тысяч сомов. Выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, а также сжигание листьев влекут наложение штрафа 4 категории: для физических лиц – 7 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов.