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Мэрия Бишкека проверила бани в жилмассиве

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- ВБ
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Силами мэрии Бишкека был организован комиссионный рейд по проверке частных бань в жилом массиве "Дордой-1" на предмет сжигания отходов швейного производства. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, в рейде приняли участие представители Свердловского акимиата, санитарно-экологической инспекции и МТУ №21.

"В результате проверки на имя владельцев бань составлено 2 протокола по статье 71 кодекса о нарушениях, и направлено на рассмотрение соответствующей комиссии", - говорится в сообщении мэрии.

Справка: Статья 71. Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах влекут наложение штрафа 3 категории: для физических лиц – 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 17 тысяч сомов. Выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, а также сжигание листьев влекут наложение штрафа 4 категории: для физических лиц – 7 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов.


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URL: https://www.vb.kg/379595
Теги:
мусор, проверки, швейная отрасль, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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