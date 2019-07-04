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В Кыргызстане с 1 сентября планируют вернуть доверенности на авто. Временно

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- Оксана Гут
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ГУОБДД предлагает временно вернуть доверенности на авто. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили VB.KG.

- С начала реализации проекта "Безопасный город" в ГУОБДД МВД обратились более 20 тыс. граждан. Более половины из них обращается в связи с отменой доверенности - они не могут найти ранее проданные автомашины и просят помощи в их поиске. К примеру, приходят пожилые люди, чьи пенсии составляют 4,5 тысячи сомов и жалуются, что им пришли несколько "писем счастья" со штрафом в сумме до 6-12 тысяч сомов. Они спрашивают у нас, как им быть? Машины были проданы давно, а те недобросовестные водители, которые нарушают, не спешат переоформлять их, - отметили в пресс-службе ГУОБДД.

При этом напомнили, что согласно Кодексу о нарушениях за несоблюдение правил дорожного движения, зафиксированных аппаратно-программными комплексами, к ответственности привлекаются собственники транспортных средств.

Потому, в целях оказания помощи собственникам и для упорядочения учета и регистрации автомототранспортных средств, а также для привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от ответственности за нарушения ПДД, ГУОБДД предлагает внести изменения и дополнения в Правила дорожного движения о введении доверенности как обязательного документа при управлении транспортными средствами водителями в отсутствии владельцев. Вернуть доверенности в ведомстве предлагают сроком на 4 месяца - с 1 сентября до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий проект постановления направлен в аппарат правительства.

Отмечается, что ранее такие же вопросы поднимались со стороны депутатов Жогорку Кенеша.

Напомним только, что парламентарии решили обсудить вопросы, связанные с "Безопасным городом", в том числе и снижение штрафов за нарушения ПДД, осенью.


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URL: https://www.vb.kg/379596
Теги:
ДТП, нарушения, ПДД, штраф, Кыргызстан, автомобили, Безопасный город, ГУОБДД
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