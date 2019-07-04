Президент рассказал баткенцам про цифровизацию страны

Президент КР Сооронбай Жээнбеков в рамках однодневной рабочей поездки в Баткенскую область сегодня, 4 июля, проводит встречу с жителями Баткенского района и города Баткен.

Глава государства отметил, что как никто другой знает насущные проблемы Баткена, назвав решение проблем миграции, обеспечения рабочими местами, укрепления границ, обеспечения чистой водой - приоритетными направлениями своей деятельности и основной задачей государства.

Сооронбай Жээнбеков рассказал баткенцам о мерах, предпринимаемых государством в сфере развития регионов, повышения экспортного потенциала страны, проводимой работе финансовых институтов по развитию регионов, Национальных программ по развитию ирригации, обеспечения чистой водой, строительства стратегических инфраструктурных объектов, ипотечного кредитования, проектов в сфере энергетики, здравоохранения, образования, спорта.

Глава государства подробно остановился на проводимой судебно-правовой реформе, ее задачах и основных направлениях, системной борьбе с коррупцией, рассказал о внешнеполитическом курсе страны.

Он также особо отметил о мерах по цифровизации страны, автоматизации государственных услуг, где будет полностью исключен человеческий фактор.

Кроме того, Президент Сооронбай Жээнбеков остановился на работе по развитию Баткенской области - укрепления границ, строительства дорог, ирригационных