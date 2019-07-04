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Теневой туризм – новая угроза для экономики Кыргызстана?

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- Оксана Гут
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Летний туристический сезон 2019 года в Кыргызстане начался удачно. Такое мнение в разговоре с VB.KG высказала эксперт в области туризма Гульмира Карымшакова.

Она отметила, что большую роль в продвижении имиджа страны на международной арене сыграли Всемирные игры кочевников, которые продемонстрировали нашу культуру и самобытность. Эксперт считает, что профильные ведомства хорошо подготовились к сезону. Каждое проведенное мероприятие, будто то международный форум или официальная встреча первых туристов рейсом Ташкент - Иссык-Куль, дает свой позитивный результат, говорит Гульмира Карымшакова.

- Когда некоторые турагентства говорят, что в Кыргызстане приток туристов пошел на спад, это не всегда так. К примеру, сейчас у нас развивается так называемый самостоятельный туризм, когда путешественники полностью или частично отказываются от услуг туроператоров и агентств. Также стало меньше групповых поездок. Но страна привлекательна для туристов. Об этом говорит и участие более трехсот компаний на международной туристической выставке-ярмарке, что прошла в мае на Иссык-Куле. И то, что открываются новые чартерный рейсы, - отмечает эксперт.

Другой вопрос, заявляет Карымшакова, это теневой туризм.

- У нас есть серьезная проблема. Представители таких стран, как Индия, Пакистан, Китай, которые учатся и работают в Кыргызстане зачастую стали выполнять роль туроператоров. Они принимают своих граждан-знакомых, друзей, набирают группы и привозят сюда. Те по факту туристы, но нигде не регистрируются, налоги не платят – это теневая экономика, неучтенные деньги, - сетует собеседница.

А как на экономику, развитие туризма в частности, влияет социально-политическая ситуация в стране? - поинтересовалась редакция у эксперта.

- Конечно все события, связанные с социальными взрывами, общественным напряжением всегда отражается на экономической сфере, туризме в частности. Но тем не менее, можно констатировать факт, что в 2005 году и в 2010 году, когда были серьезные потрясения, закрывались границы – единственным сектором, который имел положительный баланс, был туризм, - заявила собеседница.

Туризм, говорит Карымшакова, это продажа впечатлений, а Кыргызстану есть чем впечатлить иностранцев, заключила Гульмира Карымшакова.

К сожалению, подкрепить статистикой мнение эксперта пока не удалось. Как сообщили VB.KG в Департаменте туризма при МКИТ данные о притоке туристов с начала летнего сезона они получат лишь в конце августа. Пока есть только цифры за первый квартал текущего года.

Так, с января по март в Кыргызстан прибыло 1 млн 625 тысяч человек. Из них 1 млн 584 тысячи из стран СНГ, 41,2 тысячи – из дальнего зарубежья.


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URL: https://www.vb.kg/379605
Теги:
Индия, Китай, Пакистан, СНГ, теневая экономика, туризм, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, экономика, Иссык-Куль, Министерство культуры и туризма
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