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В Бишкеке выявлены 8 работающих детей, одного доставили в Дом малютки

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- Оксана Гут
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В Бишкеке повсеместно проводятся рейдовые мероприятия под названием "Подросток труд" по выявлению не обучающихся, беспризорных, а также работающих детей и занимающихся попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Свердловский акимиат совместно с инспекторами РУВД по делам несовершеннолетних, а также со специалистами МТУ, управления социального развития и районного центра образования проверили рынки "Дордой", "Аламедин", "Мадина", торговые центры "Дордой-Плаза 1,2", "ЦУМ", "ГУМ", "Ред Центр", автомойки, подземные пешеходные переходы и улицы района.

В результате проверки выявили восемь работающих детей, один ребёнок доставлен в Дом малютки. В комиссию по делам детей направлен материал по одному ребёнку-попрошайке.

Со всеми задержанными, их законными представителями и родственниками проведена разъяснительная профилактическая работа.


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URL: https://www.vb.kg/379606
Теги:
дети, образование, Бишкек, Кыргызстан, попрошайки, мэрия
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