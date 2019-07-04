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Мошенники привезли вместо нефти воду. Милиция их задержала

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- ВБ
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Сотрудники милиции ОВД Кеминского района задержали подозреваемых в мошенничестве, которые вместо нефти привезли заказчикам простую воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ведомство поясняет, что 1 июля 2019 года в ОВД Кеминского района с заявлением обратился руководитель частного предприятия Ж.К., который просил принять меры в отношении водителя автомашины "Вольво" К.Ж. Последний, по предварительной версии, согласно договору с предприятием "Б" должен был привести одну цистерну нефти, но вместо этого привез воду и залил данную воду в емкость для переработки сырья, тем самым причинив значительный ущерб предприятию.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Кеминского района по признакам преступления предусмотренного ст.204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство. Следственной службой были даны следственные поручения необходимым службам.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции ОВД Кеминского района были установлены подозреваемые. Ими оказались 34-летний К.Ж. и 30-летний Б.К.

По предварительным данным сотрудников милиции было установлено, что подозреваемый К.Ж., предварительно вступив в сговор с сотрудником нефтеперерабатывающего завода с Б.К., вместо нефти привезли воду на предприятие заявителя, и слили его в емкость для переработки нефти.

Подозреваемые водворены в ИВС. По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/379611
Теги:
ГУВД, ИВС, мошенничество, нефть, Чуйская область, Кыргызстан, следствие
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