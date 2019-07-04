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В реке Кокомерен найдено тело внучки Молдакуна Абдылдаева

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- Оксана Гут
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Сегодня, 4 июля, примерно в 19:30 в реке Кокомерен в местности Кырчын Жумгальского района Нарынской области было найдено тело 8-летней Софьи - внучки руководителя аппарата полномочного представительства Чуйской области Молдакуна Абдылдаева.

Напомним, поиски пятерых человек- Молдакуна Абдылдаева, его жены, сына, внучки и личного водителя - проходят с 30 июня. Очевидцы сообщили, что машина, в которой ехала целая семья, врезалась в гору по дороге из Ат-Баши в Суусамыр и упала в реку Кокомерен. 2 июля были найдены тела самого Молдакуна Абдылдаева и его водителя.

Поиски продолжатся завтра.


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URL: https://www.vb.kg/379612
Теги:
ГУВД, МЧС, погибшие, правительство, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок, авто упало в реку
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