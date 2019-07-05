Скончался директор языковой школы, избитый около ЦУМа

В Национальном госпитале скончался директор языковой школы Cambrige School Тижжани Али Абубакар.

Он являлся гражданином Нигерии, однако долгое время жил и работал в Бишкеке. Несколько лет назад женился на местной девушке, у них двое детей.

Напомним, 2 июля днем около ЦУМа молодой человек напал на Тижжани Али Абубакар, после удара головой мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами. Он впал в кому и находился в реанимационном отделении. На следующий день, 3 июля, сотрудники милиции задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 22-летний уроженец Чуйской области. Что побудило молодого человека напасть на директора языковой школы в милиции не уточнили.