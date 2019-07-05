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Скончался директор языковой школы, избитый около ЦУМа

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- Екатерина Улитина
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В Национальном госпитале скончался директор языковой школы Cambrige School Тижжани Али Абубакар.

Он являлся гражданином Нигерии, однако долгое время жил и работал в Бишкеке. Несколько лет назад женился на местной девушке, у них двое детей.

Напомним, 2 июля днем около ЦУМа молодой человек напал на Тижжани Али Абубакар, после удара головой мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами. Он впал в кому и находился в реанимационном отделении. На следующий день, 3 июля, сотрудники милиции задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 22-летний уроженец Чуйской области. Что побудило молодого человека напасть на директора языковой школы в милиции не уточнили.


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URL: https://www.vb.kg/379614
Теги:
ГУВД, ЦУМ, избиение, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница
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