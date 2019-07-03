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Задержан подозреваемый в избиении иностранца возле ЦУМа

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Сегодня сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Свердловского района Бишкека был задержан подозреваемый в избиении гражданина Нигерии возле ЦУМа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Сообщается, что подозреваемый К.Э. 1997 года рождения является уроженцем Чуйской области.

"2 июля 2019 года примерно в 17:30 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступило сообщение из Республиканского нацгоспиталя о том, что к ним поступил иностранец с тяжкими телесными повреждениями, также поступило сообщение от граждан по номеру "102", что возле торгового центра "ЦУМ Айчурек" неизвестный мужчина азиатской внешности нанёс побои уроженцу Нигерии Т.А. 1985 года рождения. В настоящее время пострадавший находится в реанимации Республиканского нацгоспиталя.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека и начато досудебное производство по ст. 138 ч.1 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики.

В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - говорится в сообщении милиции.

Напомним, ранее премьер-министр КР поручил министру внутренних дел найти виновных в избиении гражданина Нигерии, а также усилить работу всех подразделений, в том числе туристической милиции, для обеспечения безопасности и правопорядка в общественных местах.


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URL: https://www.vb.kg/379576
Теги:
ГУВД, ЦУМ, избиение, Нигерия, Кыргызстан, пострадавшие, больница, следствие
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