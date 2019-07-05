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Финпол начал расследование по делу об ошибках в школьных аттестатах

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- Оксана Гут
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ГСБЭП начато досудебное производство по школьным аттестатам с ошибками. Об этом VВ.KG сообщили в пресс-службе Финпола.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями проводится досудебное производство по опубликованной информации в СМИ о том, что кыргызстанцы нашли ошибки в аттестатах об окончании школы. В частности, по факту допущенных ошибок в выданных аттестатах школы села Туз, Нарынской области.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, в ходе досудебного производства было установлено, что выпускникам 2019 года были выданы аттестаты об окончании средней школы, напечатанные с ошибками в общем количестве 95 тысяч экземпляров.

В указанных аттестатах в ходе визуального осмотра были выявлены нарушения в слове "жөнүндөгү", где вместо буквы "Н" использована буква "Ң".

Аналогичный факт был выявлен в школе села Туз Нарынской области, где в наименовании учебного заведения продублировано лишнее слово "РЕДНЮЮ".

На основании вышеизложенного, а также в целях объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств досудебного производства в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/379615
Теги:
закон, нарушения, уголовная ответственность, школа, ГСБЭП, Кыргызстан, ущерб, Министерство образования
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