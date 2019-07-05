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На Иссык-Куле произошло двойное убийство, еще одна женщина в заложниках

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- Оксана Гут
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В лагере "Хан-Тенири" Иссык-Кульской области произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области.

4 июля примерно в 12.20 часов в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение с пограничной заставы о том, что в сыртовой зоне "Энгилчек" неизвестный из огнестрельного оружия застрелил заместителя начальника лагеря "Хан-Тенири" 48-летнего А.Д.

По данному сообщению, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Иссык-Кульской области и ОВД Ак-Суйского района. При опросе свидетелей было установлено, что работающий сторожем в лагере 29-летний житель села Тюп Смирнов Сергей, войдя в столовую, из огнестрельного оружия "Вепрь" произвел выстрел в заместителя начальника лагеря А.Д., смертельно ранив в область груди.

После этого выстрелил в область живота рабочему лагеря 31-летнему жителю города Каракол М.К.

Обедавший в это время 33-летний житель села Тасма Тюпского района И.У. попытался схватить Сергея Смирнова, но последний ножом нанес ему ранение в руку. В итоге мужчине удалось выбежать из столовой, тем самым сохранив себе жизнь.

В результате произошедшего от полученных ран заместитель начальника лагеря А.Д. скончался на месте происшествия. Раненый в живот гражданин М.К. по пути на заставу для оказания медицинской помощи также скончался.

При опросе свидетелей установлено, что подозреваемый в убийстве Смирнов Сергей после совершения преступления взял в заложники находившуюся на смене сотрудницу противочумной станции 48-летнюю жительницу города Каракол Л.И. и скрылся с места происшествия.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в ОВД Ак-Суйского района в соответствии со ст. 97 (Убийство) УК КР начато досудебное производство.

В настоящее время проводится специальная операция, направленная на задержание подозреваемого Смирнова Сергея и освобождение заложницы.

По предварительным данным преступление совершено на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов, который руководит операцией по установлению местонахождения, задержанию вооруженного преступника и освобождению заложника.


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URL: https://www.vb.kg/379619
Теги:
Иссык-Кульская область, оружие, поножовщина, розыск, убийство, уголовная ответственность, Кыргызстан, МВД, УВД
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