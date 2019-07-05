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Одиннадцать экс-спикеров ЖК дали оценку действиям Атамбаева

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- ВБ
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Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша - Медеткан Шеримкулов, Алмамбет Матубраимов, Мукар Чолпонбаев, Абдыганы Эркебаев, Алтай Борубаев, Муратбек Мукашев, Марат Султанов, Айтибай Тагаев, Зайнидин Курманов, Исхак Масалиев и Ахматбек Келдибеков сделали открытое заявление в связи с политической ситуацией в Кыргызстане.

В частности, бывшие спикеры дали оценку действия бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

"Политические события вызывают определенную тревогу в обществе. Одной из главных причин является проводимая в республике борьба с коррупцией. Всенародно избранный президент Сооронбай Жээнбеков интересы народа и государства поставил выше интересов бывшего друга и бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Хитрая и заранее продуманная антинародная политика Атамбаева - поставить послушного президента, покорного главу правительства и править самому (лежа на диване) - провалилась.

Проводимая борьба с коррупцией в государстве установила вопиющие факты преступных действий со стороны Атамбаева. Снятие Жогорку Кенешем статуса неприкосновенности с бывшего президента дало возможность Генеральной прокуратуре начать следственные действия. И утверждение Атамбаева, "что перед законом все равны, и вор должен сидеть в тюрьме" (а ему казалось, что его не касается), сегодня является реальностью. Он не должен быть выше законов, надо свою правоту доказывать перед следственными и судебными органами.

Его (Алмазбека Атамбаева) нелицеприятные высказывания о руководителях соседних государств, шельмование действующего парламента, правительства, оскорбления действующего президента, защита коррупционеров, личные преступные дела характеризуют уровень его образованности, низкие человеческие качества, порой кажется, что ему срочно нужна психиатрическая помощь", - говорится в заявлении.

Также экс-спикеры обратили внимание на слабую кадровую политику в стране.

"Сегодня надо тщательно разобраться в коррупционных схемах в таможне, при строительстве дорог, использовании бюджетных средств, грантов, кредитных заимствований, строительных работах, энергетике, горнодобывающей сфере и других отраслях народного хозяйства республики.

Эти работы проводятся, но не так, как хотелось бы. Подбор и расстановка кадров не должны строиться по региональному принципу. На руководящих должностях должны работать порядочные, образованные и компетентные лица, независимо от места рождения, национальности и вероисповедания.

Требуется реформа административно-территориального устройства Кыргызской Республики, надо решать проблемы в пограничных вопросах, проблемы образования, начиная от школы и кончая вузами. Следует народу дать право на всенародном референдуме выбрать президентскую или парламентскую форму правления и после этого начать конституционную реформу", - заявили политики.

Также в своем заявлении они отметили слабую работу депутатов и правительства.

Много преступлений совершили беглые президенты, отдельные главы правительств. Слабо работают действующие депутатский корпус, правительство, правоохранительные органы и суды. За свои незаконные и противоправные действия не несут должной ответственности работники органов прокуратуры, МВД, ГКНБ, Финансовой полиции и судьи. Сегодня пора собирать камни и работать реально во имя народа и развития страны.

Мы призываем всех жителей страны, независимо от национальности и вероисповедания, молодежь, интеллигенцию правильно понимать ситуацию, не поддаваться провокациям, лживым обещаниям и посулам. Нас объединяет одна родина - прекрасный Кыргызстан. Нет делению его на юг и север, нет разделению страны по родо-племенным признакам. Перед законом все равны и за свои деяния каждый должен отвечать. Мы, ниже подписавшиеся, тоже разные, но в трудную минуту вместе, мы также признаем свои недостатки. Давайте совместно будем исправлять ошибки и строить правовое демократическое общество", - добавили экс-спикеры ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/379624
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, спикер, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Медеткан Шеримкулов
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