Будет ли исполнено требование Атамбаева распустить парламент?

В резолюции, подписанной на митинге Алмазбека Атамбаева 3 июля, его сторонники приняли резолюцию, в которой среди прочих требований, заявили о необходимости распустить парламент и назначить новые выборы в Жогорку Кенеш. На исполнение этого требование они дали властям два месяца.

Политолог Марат Казакпаев уверен, что требование о роспуске ЖК продиктовано эмоциями бывшего президента и не может быть исполнено.

- Алмазбек Атамбаев не надеется вновь стать президентом или пройти в парламент. Его главная задача сегодня - расшатать политическую ситуацию. Он пошел ва-банк и занял ультрарадикальную позицию, которая предполагает выдвижение жестких требований. Таким требованием стала отставка Жогорку Кенеша и назначение досрочных выборов. На сколько готова страна к этому экономически и политически, этот вопрос для сторонников Атамбаева не стоит, - уверен Казакпаев.

Другой политолог Игорь Шестаков считает, что даже если Жогорку Кенеш распустят и будут назначены досрочные выборы, как того требует Алмазбек Атамбаев, новый созыв не будет качественно лучше действующего.

- Система выборов по партийным спискам дает тот результат, который мы видим - олигархический парламент, работающий на собственную выгоду. Каждый новый созыв - это создание своего рода ЗАО "Жогорку Кенеш", где участники-депутаты сначала вкладывают деньги, чтобы попасть туда, а потом пять лет снимают дивиденды. Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, нужно менять Конституцию в части состава Жогорку Кенеша, предлагать качественные изменения, - считает Игорь Шестаков.

Политолог предлагает, чтобы лишь половина депутатов приходили в Парламент по партийным спискам, остальные 50% должны быть избраны по мажоритарной системе, когда избиратели голосуют за депутата, а не за партию.

Отметим, срок работы действующего созыва Жогорку Кенеша истекает осенью 2020 года.