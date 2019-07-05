Военная прокуратура еще проверяет причастность Атамбаева к преступлениям

Говорить о вручении Алмазбеку Атамбаеву письменного уведомления о подозрении в совершении преступления преждевременно. Об этом VB.KG заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР, отвечая на вопрос о ходе следствия по пяти фактам коррупции.

Все пять фактов зарегистрированы в ЕРПП. Когда была снята неприкосновенность с экс-президента Военная прокуратура начала досудебное производство, напоминают в надзорном органе.

- В рамках следствия только по его результатам будет решен вопрос о вручении уведомления. Говорить об этом преждевременно. Сейчас все факты проверяются. Необходимо получить достаточные данные, - отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщали в ГП, только после вручения уведомления Алмазбек Атамбаев может быть задержан.

Напомним, Жогорку Кенеш одобрил список обвинений против бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в том числе узурпация власти, политические гонения, коррупция при модернизации ТЭЦ, получении земельного участка в Кой-Таше, при освобождении "вора в законе Азиза Батукаева, при поставках угля на столичную теплоцентраль и аффилированность с компанией бизнесмена Субихи Пархати. 25 июня Генеральный прокуратур Откурбек Джамшитов сообщил парламентариям о том, что причастность Атамбаева по пяти последним эпизодам подтверждается.

Сам бывший глава государства обвинения не признает.