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Какие преимущества имеют абитуриенты, прошедшие военную службу

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- ВБ
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В министерстве образования и науки КР разъяснили особенности поступления абитуриентов, прошедших срочную военную службу.

По данным ведомства, лицам, прошедшим срочную военную службу, предоставляется преимущественное право поступления в вузы.

"Результаты ОРТ, сданного лицом до прохождения срочной, военной службы, действительны в течение 3 лет. То есть в 2019 году указанная категория абитуриентов может использовать сертификат ОРТ, полученный в 2018 или 2017 годах.

Также данной категории абитуриентов предоставляется преимущественное право зачисления при прочих равных условиях (например, при равных баллах).

В качестве подтверждающего документа абитуриент предоставляет военный билет с отметкой о прохождении срочной военной службы", - пояснили в Минобразовании.


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URL: https://www.vb.kg/379640
Теги:
абитуриент, вуз, армия, Кыргызстан, Министерство образования
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