Какие преимущества имеют абитуриенты, прошедшие военную службу

В министерстве образования и науки КР разъяснили особенности поступления абитуриентов, прошедших срочную военную службу.

По данным ведомства, лицам, прошедшим срочную военную службу, предоставляется преимущественное право поступления в вузы.

"Результаты ОРТ, сданного лицом до прохождения срочной, военной службы, действительны в течение 3 лет. То есть в 2019 году указанная категория абитуриентов может использовать сертификат ОРТ, полученный в 2018 или 2017 годах.

Также данной категории абитуриентов предоставляется преимущественное право зачисления при прочих равных условиях (например, при равных баллах).

В качестве подтверждающего документа абитуриент предоставляет военный билет с отметкой о прохождении срочной военной службы", - пояснили в Минобразовании.