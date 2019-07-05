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Кыргызстан присоединился к Глобальному институту зеленого роста

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Правительство КР приняло решение по присоединению к Соглашению об учреждении Глобального института зеленого роста. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что развитие зеленой экономики в КР является одним из важных приоритетных направлений, отмеченный в долгосрочных и среднесрочных стратегических документах.

По поручению главы Правительства министерством экономики КР разработаны и внесены на рассмотрение проекты постановления Правительства КР И Закона КР "О присоединении Кыргызской Республики к Соглашению об учреждении Глобального института зеленого роста, подписанного 20 июня 2012 года в городе Рио-де-Жанейро". Документ направлен на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР.

Штаб-квартира Глобального института зеленого роста находится в городе Сеуле. Председателем Совета организации является бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.

За последние два года институт помог мобилизовать более 1 млрд долларов США инвестиций в странах, где был представлен и осуществлял операционную деятельность.

В настоящее время 28 стран ратифицировали Соглашение об учреждении Глобального института зеленого роста. Европейский Союз и еще 18 других стран представили письмо о намерениях Генеральному директору, формально сообщая о своем намерении присоединиться к Глобальному институту зеленого роста. Сам институт начал взаимодействовать с еще 27 странами и региональными интеграционными организациями, включая Республику Казахстан, Российскую Федерацию и Туркменистан.

Работа Глобального института зеленого роста в нашей стране предусматривает открытие местного представительства для координации деятельности организации, что усилит международный статус страны в сфере развития зеленой экономики.

В настоящее время разработана и проходит согласование программа правительства КР по развитию зеленой экономики 2019-2023. Для ее успешной реализации в дальнейшем потребуется мобилизация больших финансовых, экспертно-аналитических и других ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/379641
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Кыргызстан
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