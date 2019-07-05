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СМИ Кувейта отметили детских танцоров из Кыргызстана

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- Бакыт Стамов
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Детский танцевальный коллектив "Чолпон" республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания "Балажан" принял участие в 21-м Детско-юношеском фестивале "Arab Times", который проходит с 27 июня по 18 июля этого года в городе Эль-Кувейт – столице государства Кувейт. Об этом редакции VB.KG подтвердили в самом учреждении внешкольного образования.

Сообщается, что ансамбль "Чолпон" был приглашен Министерством иностранных дел Кувейта.

"Совместно с ансамблем комузистов "Акак" ансамбль "Чолпон" подготовили концертную программу из разнообразных кыргызских национальных номеров. 2 июля, когда проходил день культуры Кыргызстана, наши дети в театре им. Абдула Хуссейна Абдул Редха представили арабским зрителям и зрителям из других стран частичку культуры и национальной особенности нашей страны. В программе концерта были разнообразные кыргызские национальные танцы с разными национальными костюмами, а также виртуозная игра на народных инструментах, - пояснили представители детской школы.

Кроме этого, стало известно, что детский ансамбль из Кыргызстана отметили СМИ Кувейта.

Отмечается, что состав ансамбля стабилен в течении 20 лет. В его репертуаре свыше 60 танцев народов всего мира. На сегодняшний день в составе ансамбля "Чолпон" имеются 90 человек, это дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет. Руководитель ансамбля Отличник культуры КР, Отличник образования КР Мамасалиева Зийнаткан Ашимовна.

Детский танцевальный коллектив "Чолпон" принимал участие в различных танцевальных фестивалях мира.

Кроме этого, ансамбль является дипломантом Международной летней Творческой Школы "Иссык-Куль - 2000", а также лауреатом ежегодного Международного этно-карнавала "Иссык-Куль собирает друзей" (2007-2018гг.) и обладателем Гран-При в Международном конкурсе детского творчества "Иссык-Куль собирает друзей" в 2014 году.


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URL: https://www.vb.kg/379642
Теги:
Кувейт, танцы, фестиваль, Кыргызстан, СМИ
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