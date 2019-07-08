Милиционеры Иссык-Куля вернули туристу из РФ пропавшую барсетку с деньгами

Туристу из России вернули пропавшие документы и деньги. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

5-июля в дежурную часть ОВД города Балыкчы обратился житель г. Новый Оскол Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Андреев с тем, что примерно в 13.30 часов, направляясь на отдых в село Тамчы Иссык-Кульского района, он по дороге забыл барсетку в районе "Красного моста" в Боомском ущелье.

Заявитель указал, что в барсетке находились паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт от автомашины и денежные средства в размере 20 тысяч рублей, 15 тысяч тенге, 16 тысяч сомов. Минут через 40 он возвратился обратно к месту потери, то не обнаружил пропавшую барсетку.

Как стало известно позже, пропажу обнаружили местные жители, и они барсетку со всеми содержимыми доставили в ОВД Тонского района. Чтобы вернуть принадлежащую иностранцу вещь, сотрудники милиции приехали в село Тамчы, но его там не оказалось. Выяснилось, что турист уехал в Чолпон-Ату в один из домов отдыха.

По данному факту были оповещены все сотрудники милиции, привлеченные к обеспечению общественной безопасности во время летнего туристического сезона. Через сутки сотрудниками туристической милиции в Чолпон-Ате было установлено место нахождения туриста из России, который был сильно удивлен быстрым действиям сотрудников милиции по возвращению пропавшей вещи, со всеми содержимыми документами и денежными средствами.