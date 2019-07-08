Установлены личности подозреваемых, убивших экс-главу кыргызской диаспоры

Силовики установили личности убийц экс-главы кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова, которого днем 2 июля застрелили у ворот собственного дома. Об этом со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщил "АиФ-Урал".

По информации издания, сейчас предпринимаются все меры к задержанию подозреваемых. При этом издание отмечает, что один из подозреваемых имеет славянскую внешность.

Напомним, правоохранительные органы России рассматривают ограбление, как основной мотив убийства. Камчыбек Каримов возвращался домой с крупной суммой денег, когда на него напали двое неизвестных. Мужчина пытался отбиваться, однако один из нападавших выстрелил. После этого грабители скрылись, забрав с собой около 2 млн рублей и оставив остальную сумму (около 17 млн рублей) рядом с умирающим Каримовым. Момент нападения и убийства попал на камеры видеонаблюдения.