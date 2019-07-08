Нашелся свидетель в деле избиения нигерийца возле ЦУМа

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по факту нанесения тяжких телесных повреждений гражданину Т.А. возле ЦУМа, была установлена и опрошена свидетельница С.К. 1994 года рождения, уроженка Джалал-Абадской области, которая на момент конфликта была в прямом эфире с подозреваемым К.Э. в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГУВД.

По данным ведомства, в своих показаниях С.К. рассказала о том, что действительно является давней подругой задержанного К.Э., с которым с 2017 года поддерживают непрерывную дружескую связь.

"С.К. пояснила: "По поводу 2 июля 2019 года могу рассказать следующее, что задержанный К.Э. примерно в 16:00 часов вел прямой эфир в социальных сетях, где К.Э. показывал здание ГУМа с внешней стороны. В прямом эфире ещё сидели несколько его друзей с Москвы, которые просили показать торговый центр. К.Э. Тем временем я услышала нецензурную лексику. На мой вопрос: "Что случилось?" К.Э. сказал, что какой-то иностранец выражается в его адрес нецензурной бранью. Я в свою очередь посоветовала ему не обращать внимания и следовать своему маршруту, что К.Э. и сделал далее. Но на момент, когда он дошел до ЦУМа, я услышала опять тот же голос и говорил он уже грубо "Ты что меня на видео снимаешь?" На что К.Э. ответил: "Успокойся, брат! Я тебя не снимаю!". Но тот стал ещё что-то грубо и громко говорить и К.Э. ударил его. И сразу прямой эфир закрылся. Могу с уверенностью сказать, что К.Э. не говорил в сторону незнакомца, как позже выяснилось гражданину Нигерии Т.А., каких-либо грубых и оскорбительных слов касаемо его национальности или же расы", - процитировала ее слова пресс-служба ГУВД Бишкека.

В настоящее время Следственной службой УВД Свердловского района г.Бишкек продолжается досудебное производство, по результатам которого, сообщим дополнительно.