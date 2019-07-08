В Анталии посреди улицы застрелили кыргызстанца

В турецком городе Аланья провинции Анталия застрелен 23-летний гражданин Кыргызстана Муктарбек Иманалиев. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Один из них выстрелил и скрылся с места преступления. Прохожие и очевидцы вызвали на место происшествия медиков, которые констатировали смерть кыргызстанца.

Полиция города начала операцию по задержанию подозреваемого. В траве вдоль трассы был найден пистолет из которого стреляли. Спустя некоторое время был задержан и подозреваемый. Сейчас он доставлен в полицейский участок, ведется разбирательство.