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В Анталии посреди улицы застрелили кыргызстанца

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- Екатерина Улитина
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В турецком городе Аланья провинции Анталия застрелен 23-летний гражданин Кыргызстана Муктарбек Иманалиев. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Один из них выстрелил и скрылся с места преступления. Прохожие и очевидцы вызвали на место происшествия медиков, которые констатировали смерть кыргызстанца.

Полиция города начала операцию по задержанию подозреваемого. В траве вдоль трассы был найден пистолет из которого стреляли. Спустя некоторое время был задержан и подозреваемый. Сейчас он доставлен в полицейский участок, ведется разбирательство.


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URL: https://www.vb.kg/379663
Теги:
миграция, нападение, Турция, убийство, Кыргызстан
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