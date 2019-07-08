Турсунбек Акун: Если Атамбаев извинится, я отзову судебный иск

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун повторно подал иск в Октябрьский районный суд на бывшего президента Алмазбека Атамбаева за нанесенный урон его чести и достоинству. Сумма иска составила 100 тысяч сомов. Об этом VB.KG сообщил сам Турсунбек Акун.

Он отметил, что также подал в суд на телеканал "Апрель" и его журналиста Каната Каниметова. Правозащитник требует от ответчиков 500 тысяч и 100 тысяч сомов соответственно.

- Атамбаев озвучил обвинения в мой адрес сам и дал команду оклеветать меня другим. На телеканале "Апрель" вышел новостной ролик о том, что я якобы брал 100 тысяч долларов за освобождение Азиза Батукаева. Его зачитывал Канат Каниметов. Там и другие журналисты делали в течение месяца об этом сюжеты, но они все похожие. Мы давно подали иски, но нам возвращали, так как они неправильно были оформлены. С иском на телеканал вообще возникли сложности – нужно было все нотариально заверить. Мы с трудом нашли нотариуса, который не отказался это сделать, услышав имя Атамбаева, - рассказал Турсунбек Акун.

К слову, он намерен судиться еще с тремя русскоязычными газетами, которые поддерживают обвинения Атамбаева по Батукаеву. С какими именно, Акун пока решил не говорить, но отметил, что сумма иска составляет всего 20-30 тысяч сомов.

- Мне не нужны деньги. Если я выиграю, то оплачу адвокатов, а остальное отдам детям на благотворительность. И закрывать телеканал "Апрель" я не хочу, так как не против свободы слова. Если они извиняться, в том числе Алмазбек Атамбаев, и дадут опровержение, то я отзову иски. Просто не надо ущемлять права известного правозащитника. Я защищал многих, если сам свои права не смогу защитить, то что люди скажут, - заключил бывший омбудсмен.