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Британские Виргинские острова помогут Кыргызстану выявлять коррупционеров

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- ВБ
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Государственная служба финансовой разведки подписала Меморандум о взаимопонимании с Агентством по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным финразведки, данный меморандум был подписан Председателем ГСФР – Гуламжаном Анарбаевым и исполняющим обязанности главы АФР Британских Виргинских островов Фахие Алкедо, 2 июля 2019 года, в ходе заседаний рабочих групп и 26-го Пленарного заседания группы Эгмонт, проходящих в г. Гаага, Королевство Нидерландов.

"В рамках меморандума стороны будут осуществлять взаимодействие, в том числе обмен информацией, находящейся в их распоряжении, об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью.

Кроме того, стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также оказывать техническое содействие", - говорится в сообщении ГСФР.

Справка: Британские Виргинские острова являются популярной юрисдикцией для предпринимателей по всему миру. На настоящий момент зарегистрировано более 400 тысяч компаний: до 30 % всех офшорных компаний в мире, при этом само население островов составляет только 30 тысяч человек. Основными причинами популярности являются: низкая стоимость регистрации и содержания юридического лица, отсутствие требований к резидентности директора, формальные требования к минимальной величине уставного капитала, а также возможность быстро зарегистрировать компанию. Ещё одним привлекательным моментом до последнего времени была конфиденциальность: на Британских Виргинских островах не было единого реестра бенефициаров. Кроме того, информация о собственнике компании доступна лишь определенному кругу лиц.


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URL: https://www.vb.kg/379666
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