В "СДПК без Атамбаева" раскол? Замглавы лидера движения ездила в Кой-Таш

Член политсовета СДПК Назгуль Мамытова в выходные опубликовала на своей странице в Facebook фотографию заместителя лидера движения "СДПК без Атамбаева" Нурбубу Кененбаевой, находящуюся в Кой-Таше.

Известно, что Кененбаева прибыла в резиденцию "Народного штаба" по приглашению бывших сопартийцев.

Также известно, что после появившегося в Сети фото, в "СДПК без Атамбаева" произошел некий конфликт, Нурбубу Садашевну обвинили едва ли не в предательстве. Очередной раскол?

С таким вопросом редакция VB.KG обратилась к самой Кененбаевой, которая поспешила заверить, что "внутри движения все в принципе в порядке" и лидер Сагынбек Абдрахманов ее понял.

- Мое присутствие в Кой-Таше не означает, что я полностью поддерживаю Атамбаева, их позицию. Меня пригласили, и я пошла, выслушала их и выразила свое мнение. Я встречалась со своими старыми сопартийцами. Мы граждане одной страны, члены одной партии, мы не должны воевать и высказываться негативно в адрес друг друга. Просто у нас разная позиция, разные взгляды. Я считаю это нормальным. Речи о том, что движение возвращается к Атамбаеву не было. Каждый остается на своих позициях, - заявила Нурбубу Кененбаева.

Так, о чем же говорила замглавы движения "СДПК без Атамбаева" со сторонниками бывшего президента?

- Они сказали мне, что знают - движение "СДПК без Атамбаева" - это проект Асылбека Шариповича (брата Сооронбая Жээнбекова – ред. ). Я подчеркивала, что это не так и они ошибаются. Это исключительно проект Сагынбека Абдрахманова. Потому что это движение создавалось в 2017 году после президентских выборов. Я, в свою очередь, поддержала их позицию в том, что нужно дать дорогу молодым лидерам. Но усомнилась в реализации этой стратегии. Меня также спросили, отражают ли мой визит и мое мнение взгляды всего движения "СДПК без Атамбаева"? "Нет", сказала я, "это мое личное мнение". Каждая личность имеет право на личные шаги и взгляды, - подчеркнула собеседница.

Кененбаева потрудилась ответить на вопрос, чем сейчас конкретно занимается движение, но заявила, что у СДПК есть планы идти на парламентские выборы 2020 года.

- Статус движения "СДПК без Атамбаева" закончился 3 апреля после регистрации в едином реестре Минюста. Поэтому мы чувствуем себя полноценной партией. Конечно, сейчас продолжаются разбирательства, но, думаю, наши шаги были в рамках закона. У них (сторонники Атамбаева – ред.) есть свои аргументы. Первомайский суд дал определение, что действия Абдрахманова были в рамках закона. Но оно обжаловано. Время все расставит по местам, - отметила Нурбубу Садашевна.

При этом она добавила, что изначально целью движения было сохранить СДПК.

- Это (сохранение СДПК – ред.) происходит и со стороны Атамбаева и Абдрахманова. Такова политика. Так и должно быть, - заключила Кененбаева.