Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В "СДПК без Атамбаева" раскол? Замглавы лидера движения ездила в Кой-Таш

741  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Член политсовета СДПК Назгуль Мамытова в выходные опубликовала на своей странице в Facebook фотографию заместителя лидера движения "СДПК без Атамбаева" Нурбубу Кененбаевой, находящуюся в Кой-Таше.

Известно, что Кененбаева прибыла в резиденцию "Народного штаба" по приглашению бывших сопартийцев.

Также известно, что после появившегося в Сети фото, в "СДПК без Атамбаева" произошел некий конфликт, Нурбубу Садашевну обвинили едва ли не в предательстве. Очередной раскол?

С таким вопросом редакция VB.KG обратилась к самой Кененбаевой, которая поспешила заверить, что "внутри движения все в принципе в порядке" и лидер Сагынбек Абдрахманов ее понял.

- Мое присутствие в Кой-Таше не означает, что я полностью поддерживаю Атамбаева, их позицию. Меня пригласили, и я пошла, выслушала их и выразила свое мнение. Я встречалась со своими старыми сопартийцами. Мы граждане одной страны, члены одной партии, мы не должны воевать и высказываться негативно в адрес друг друга. Просто у нас разная позиция, разные взгляды. Я считаю это нормальным. Речи о том, что движение возвращается к Атамбаеву не было. Каждый остается на своих позициях, - заявила Нурбубу Кененбаева.

Так, о чем же говорила замглавы движения "СДПК без Атамбаева" со сторонниками бывшего президента?

- Они сказали мне, что знают - движение "СДПК без Атамбаева" - это проект Асылбека Шариповича (брата Сооронбая Жээнбекова – ред. ). Я подчеркивала, что это не так и они ошибаются. Это исключительно проект Сагынбека Абдрахманова. Потому что это движение создавалось в 2017 году после президентских выборов. Я, в свою очередь, поддержала их позицию в том, что нужно дать дорогу молодым лидерам. Но усомнилась в реализации этой стратегии. Меня также спросили, отражают ли мой визит и мое мнение взгляды всего движения "СДПК без Атамбаева"? "Нет", сказала я, "это мое личное мнение". Каждая личность имеет право на личные шаги и взгляды, - подчеркнула собеседница.

Кененбаева потрудилась ответить на вопрос, чем сейчас конкретно занимается движение, но заявила, что у СДПК есть планы идти на парламентские выборы 2020 года.

- Статус движения "СДПК без Атамбаева" закончился 3 апреля после регистрации в едином реестре Минюста. Поэтому мы чувствуем себя полноценной партией. Конечно, сейчас продолжаются разбирательства, но, думаю, наши шаги были в рамках закона. У них (сторонники Атамбаева – ред.) есть свои аргументы. Первомайский суд дал определение, что действия Абдрахманова были в рамках закона. Но оно обжаловано. Время все расставит по местам, - отметила Нурбубу Садашевна.

При этом она добавила, что изначально целью движения было сохранить СДПК.

- Это (сохранение СДПК – ред.) происходит и со стороны Атамбаева и Абдрахманова. Такова политика. Так и должно быть, - заключила Кененбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379673
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, Кыргызстан, политика, Сагынбек Абдрахманов, Министерство юстиции, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Баха
08.07.2019, 13:32

Многие политики стали присоединяться к Атамбаеву. Не спроста все это! В стране скоро что-то случится. Даже те кто сегодня танцуют  перед Жээнбековым, кажется поняли, что президент не тянет, и тащит страну в болото. Только это обьясняет, что много политических сил консолидируется вокруг экс-президента несмотря на преследования и аресты. Время уже пришло. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  