Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Советница мэра Бишкека вновь послала "далеко". На этот раз некоего "раима"

627  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова вновь не сдержала эмоции и крепко послала в известном направлении некоего "раима". Возможно, речь идет о бывшем заместителе председателя Государственной таможенной службы Райымбеке Матраимове. По крайней мере именно он в последнее время является одним из наиболее обсуждаемых лиц в кыргызской политике.

Гуля Алмамбетова опубликовала пост на своей странице в Tweeter. Она уточнила, что ей надоели ( в оригинале зае**ли) люди, которые поддерживают "раима".

Отметим, ранее советница мэра уже послала в том же направлении депутата Махабат Мавлянову за то, что та написала пост о том, как по ее мнению подобает выглядеть кыргызской невесте, чтобы не навлечь на себя порицание родственников или вообще незнакомых людей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379675
Теги:
мэрия, социальные сети, Махабат Мавлянова, Бишкек, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  