Советница мэра Бишкека вновь послала "далеко". На этот раз некоего "раима"

Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова вновь не сдержала эмоции и крепко послала в известном направлении некоего "раима". Возможно, речь идет о бывшем заместителе председателя Государственной таможенной службы Райымбеке Матраимове. По крайней мере именно он в последнее время является одним из наиболее обсуждаемых лиц в кыргызской политике.

Гуля Алмамбетова опубликовала пост на своей странице в Tweeter. Она уточнила, что ей надоели ( в оригинале зае**ли) люди, которые поддерживают "раима".

Отметим, ранее советница мэра уже послала в том же направлении депутата Махабат Мавлянову за то, что та написала пост о том, как по ее мнению подобает выглядеть кыргызской невесте, чтобы не навлечь на себя порицание родственников или вообще незнакомых людей.