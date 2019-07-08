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На границе задержали корейскую парфюмерию на 2 млн сомов

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- ВБ
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Пограничники пункта пропуска "Чалдыбар-автодорожный" задержали на границе незаконно провозимый груз на сумму более 2 миллионов сомов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным службы, в пункт пропуска "Чалдыбар-автодорожный" прибыла автомашина марки DAF XF под управлением гражданина Республики Казахстан Ж.Б., 1992 года рождения.

"Пограничный наряд досмотрел перевозимый груз на наличие предметов, запрещенных законодательством Кыргызской Республики на вывоз из республики и обнаружил 126 коробок с парфюмерией корейского производства, без аннотаций на русском (кыргызском) языке и без акцизных марок. Кроме того, у водителя отсутствовали сопроводительные документы на груз. Общая стоимость обнаруженного груза составила более 2 миллионов сомов. После составления соответствующих документов задержанный и груз были переданы сотрудникам мобильной группы - представителям территориальных подразделений ГСБЭП и ГНС КР", - говорится в сообщени погранслужбы КР.


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URL: https://www.vb.kg/379676
Теги:
граница, Южная Корея, нарушения, косметика, Кыргызстан, Погранслужба
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