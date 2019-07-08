Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Имам московской мечети советует "банить" критиков в соцсетях

106  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Имам московской Мемориальной мечети, бизнес-тренер и коучер по личностному развитию Шамиль Аляутдинов советует, как защититься от нелицеприятных комментарий в свой адрес в социальных сетях. Видео об этом религиозный деятель опубликовал на своей странице в соцсети.

По его словам, в современный век – тролли и негативная критика в соцсетях неизбежный процесс.

"По статистике троллинг, прямая критика в соцсети составляет 55-60 процентов. В русскоязычном пространстве доходит даже до 70 процентов. Если этот негатив будет накапливаться, то это будет очень серьезно бить по вашей самооценке, а значит и по вашему жизненному процессу", - обращается Аляутдинов к своим зрителям.

Далее религиозный проповедник делится своими методом борьбы с негативной критикой в соцсетях.

"С учетом моей публичности мне также приходится с этим сталкиваться и у меня наработались свои защитные механизмы. Если человек совсем себя грубо ведет, то я его "баню". Иногда люди странные претензии мне предъявляют, я их, конечно, сразу не баню. Зачастую они мне говорят, что я должен делать, а чего не должен. Никто никому ничего не должен, кроме как богу. Если вам что не нравится, то что вы делаете на этой странице? Это я к тому, что вы должны четко регулировать, чтобы на вашей странице были люди, которые приумножают ваш позитив, вносят вклад в вашу самооценку, подчеркивают что-то положительное и даже если что-то критикуют, то делают это по-доброму. Ваш внутренний мир - это не помойка, чтобы каждый кидать туда свой мусор. Разумеется, это нужно регулировать, если человек совсем бессовестный, то его нужно "банить"", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379681
Теги:
мечеть, Россия, социальные сети, Москва, психология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  