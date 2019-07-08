Имам московской мечети советует "банить" критиков в соцсетях

Имам московской Мемориальной мечети, бизнес-тренер и коучер по личностному развитию Шамиль Аляутдинов советует, как защититься от нелицеприятных комментарий в свой адрес в социальных сетях. Видео об этом религиозный деятель опубликовал на своей странице в соцсети.

По его словам, в современный век – тролли и негативная критика в соцсетях неизбежный процесс.

"По статистике троллинг, прямая критика в соцсети составляет 55-60 процентов. В русскоязычном пространстве доходит даже до 70 процентов. Если этот негатив будет накапливаться, то это будет очень серьезно бить по вашей самооценке, а значит и по вашему жизненному процессу", - обращается Аляутдинов к своим зрителям.

Далее религиозный проповедник делится своими методом борьбы с негативной критикой в соцсетях.

"С учетом моей публичности мне также приходится с этим сталкиваться и у меня наработались свои защитные механизмы. Если человек совсем себя грубо ведет, то я его "баню". Иногда люди странные претензии мне предъявляют, я их, конечно, сразу не баню. Зачастую они мне говорят, что я должен делать, а чего не должен. Никто никому ничего не должен, кроме как богу. Если вам что не нравится, то что вы делаете на этой странице? Это я к тому, что вы должны четко регулировать, чтобы на вашей странице были люди, которые приумножают ваш позитив, вносят вклад в вашу самооценку, подчеркивают что-то положительное и даже если что-то критикуют, то делают это по-доброму. Ваш внутренний мир - это не помойка, чтобы каждый кидать туда свой мусор. Разумеется, это нужно регулировать, если человек совсем бессовестный, то его нужно "банить"", - добавил он.