Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В СИЗО-1 скончался 25-летний подозреваемый в угоне машины Болота Шамшиева

4779  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

3 июля в СИЗО-1 Бишкека скончался один из подозреваемых в угоне автомашины известного кинорежиссера Болота Шамшиева. У 25-летнего Юрия Ликова, который до последнего не признавал свою вину, не выдержало сердце.

Напомним, редакция VB.KG писала еще 4 марта в статье "Один из обвиняемых в угоне авто Шамшиева может не дожить до решения суда" о том, что Юрий Ликов являлся инвалидом 2-ой группы – у него был врожденный порок сердца. Именно на лечение мужчина приехал из Таласа в Бишкеке со своей семьей – женой и малолетней дочкой. Здесь занимался частным извозом. Сотрудники милиции задержали его 25 ноября спустя 4 дня после сложной операции на варикоцеле. Весной дело было передано в суд и процесс длится до сих пор. На протяжении четырех месяцев родственники подозреваемого молили гособвинителя, судью и в целом государственные власти о том, чтобы Юрий был госпитализирован. Но им отказали. И мужчина действительно не дожил до решения суда.

- Юра последние недели лежал в камере с температурой под 39 градусов. Он даже не мог вставать, из-за чего у него появились пролежни. Мы просили, умоляли. Но нас не слушали. 3 июля в таком состоянии его вывезли на судебный процесс, пошла перегрузка сердца и… вечером того же дня он умер, - сказала редакции убитая горем Рамиля - супруга погибшего.

Мужчину похоронили на малой родине в Таласе. Его жена сейчас еще находится там. Но, говорит Рамиля, ее уже уведомили, что теперь она должна присутствовать в суде от лица покойного мужа.

Для справки:

Автомобиль народного артиста СССР Болота Шамшиева – старый Mercedes-Benz E230 – был угнан из двора его дома 9 ноября 2018 года. А позже, как выяснилось, разобран на запчасти и сожжен. В конце месяца сотрудники Службы криминальной милиции УВД Свердловского района задержали троих подозреваемых: 24-летний Ш.К., неоднократно судимый 32-летний Э. Т. и 25-летний Л.Ю. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 "Неправомерное завладение автомобилем или иным автотранспортным средством" УК КР. Судебный процесс длится до сих пор.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379683
Теги:
ГУВД, наказание, погибшие, Свердловский район, суд, угон, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, уголовное дело, Болот Шамшиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  