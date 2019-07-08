В СИЗО-1 скончался 25-летний подозреваемый в угоне машины Болота Шамшиева

3 июля в СИЗО-1 Бишкека скончался один из подозреваемых в угоне автомашины известного кинорежиссера Болота Шамшиева. У 25-летнего Юрия Ликова, который до последнего не признавал свою вину, не выдержало сердце.

Напомним, редакция VB.KG писала еще 4 марта в статье "Один из обвиняемых в угоне авто Шамшиева может не дожить до решения суда" о том, что Юрий Ликов являлся инвалидом 2-ой группы – у него был врожденный порок сердца. Именно на лечение мужчина приехал из Таласа в Бишкеке со своей семьей – женой и малолетней дочкой. Здесь занимался частным извозом. Сотрудники милиции задержали его 25 ноября спустя 4 дня после сложной операции на варикоцеле. Весной дело было передано в суд и процесс длится до сих пор. На протяжении четырех месяцев родственники подозреваемого молили гособвинителя, судью и в целом государственные власти о том, чтобы Юрий был госпитализирован. Но им отказали. И мужчина действительно не дожил до решения суда.

- Юра последние недели лежал в камере с температурой под 39 градусов. Он даже не мог вставать, из-за чего у него появились пролежни. Мы просили, умоляли. Но нас не слушали. 3 июля в таком состоянии его вывезли на судебный процесс, пошла перегрузка сердца и… вечером того же дня он умер, - сказала редакции убитая горем Рамиля - супруга погибшего.

Мужчину похоронили на малой родине в Таласе. Его жена сейчас еще находится там. Но, говорит Рамиля, ее уже уведомили, что теперь она должна присутствовать в суде от лица покойного мужа.

Для справки:

Автомобиль народного артиста СССР Болота Шамшиева – старый Mercedes-Benz E230 – был угнан из двора его дома 9 ноября 2018 года. А позже, как выяснилось, разобран на запчасти и сожжен. В конце месяца сотрудники Службы криминальной милиции УВД Свердловского района задержали троих подозреваемых: 24-летний Ш.К., неоднократно судимый 32-летний Э. Т. и 25-летний Л.Ю. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 "Неправомерное завладение автомобилем или иным автотранспортным средством" УК КР. Судебный процесс длится до сих пор.