"Золотые выпускники" получили смартфоны от президента

За молодежью и инновациями - будущее!

"Мы будем развивать страну благодаря нашей образованной молодежи. Поэтому создание условий для подрастающего поколения, для получения качественного образования и достойного труда является приоритетным направлением политики государства". Об этом сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 июля, на церемонии вручения золотых сертификатов выпускникам 2019 года.

Встреча выпускников школ, получивших высшие баллы на ОРТ и получили золотые сертификаты встретились с Сооронбаем Жээнбековым в государственной резиденции "Ала-Арча". Глава государства поздравил лучших выпускников страны с успешным окончанием школьного образования и сообщил вчерашним школьникам о надеждах, которые сегодня на них возлагает государство.

- Новые технологии изменили вид всемирной экономики и породили необходимость новых знаний и навыков. Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни ставит новые требования к трудовым ресурсам. На сегодняшний день цифровые технологии внедрились в сферу экономики, медицины, образования и управления, меняя природу этих профессий. Эти требования обуславливают стремление молодого поколения к непрерывному самостоятельному развитию. Поэтому возникла задача по развитию человеческого потенциала, способного обеспечить инновационное развитие государства и общества, сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо перейти к внедрению инновационного образования.

Регионы вырвались вперед

Глава государства отметил, что в последние годы резко увеличилась успеваемость студентов, обучающихся на бюджетной основе.

- Самое главное - был создан равный доступ для всех желающих получить высшее образование, повысилось доверие к этой системе. Использование тестирования позволило создать хорошие условия для получения образования выпускниками отдаленных районов и сел. Я рад, что сегодня на этом торжественном мероприятии вместе с нами находятся представители молодежи со всех регионов нашей страны, - сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в этом году более половины (57 процентов) получивших самые высшие баллы и золотой сертификат по результатам тестирования в нынешнем году являются выпускниками из регионов.

К сожалению, 38 процентов выпускников не сумели получить проходной балл, необходимый для поступления в высшие учебные заведения, - сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что финансирование системы образования составляет сумму на уровне 6 процентов ВВП.

- Это соответствует уровню финансирования в таких государствах как Финляндия, Малайзия, Франция, Эстония, имеющих прогрессивную систему образования. В будущем результат тестирования можно будет рассматривать как индикатор эффективности государственных расходов. Также необходимо учитывать результаты тестирования при рассмотрении вопроса о заработной плате учителей, - сказал президент.

В завершение церемонии Сооронбай Жээнбеков поздравил выпускников с окончанием школы и успешной сдачей общереспубликанского тестирования. Глава государства не упустил возможность рассказать выпускникам о самых востребованных в Кыргызстане специальностях.

- На трудовом рынке Кыргызстана в последнее время увеличивается спрос на специалистов в сфере аграрной промышленности, информационной технологии, энергетики, туризма и легкой промышленности, - сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков не забыл поблагодарить учителей и родителей, которые воспитали талантливую молодежь.

В конце церемонии президент вручил каждому выпускнику сертификат отличия, Похвальную грамоту президента КР и смартфон.