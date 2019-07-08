В Бишкеке демонтировали кафе, комки и заборы

Управление землепользования и строительства продолжает работу по демонтажу незаконно возведённых и самовольных объектов различного назначения в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В рамках реконструкции дороги по улице Ак-Шоокум в жилом массиве "Ак-Тилек", которую проводит муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис", были демонтированы металлические ограждения, забор из пескоблока и самана у тринадцати жилых домов, все они препятствовали ремонту дороги.

Возле торгово-развлекательного комплекса "Берекет Гранд" демонтированы металлические ограждения. В результате чего освобождена территория площадью 647 м2.

А в парке Победы имени Д. Асанова были демонтированы 5 объектов облегчённого типа: батуты, точка по продаже мороженого и кофейня. В целях улучшения эстетического облика столицы в микрорайоне "Кок-Жар" убраны объекты облегчённого типа, функционирующие без каких-либо разрешительных документов.

Сносу подверглось и кафе "Туура-Булак", расположенное на пересечении улиц Садыгалиева и Волковой, которое функционировало с 2010 года без соответствующей разрешительной документации. Тем самым нам удалось освободить муниципальную территорию общей площадью 625 м2.

Для беспрепятственного строительства нового сквера в микрорайоне Восток-5, проект которого уже подготовлен муниципальным предприятием "Бишкекглавархитектура" было демонтировано 9 объектов облегчённого типа и освобождена муниципальная территория площадью 432 м2.

Работа в данном направлении с нашей стороны продолжается.