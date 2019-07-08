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На сайте ГРС можно проверить подлинность документов автомобилей

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- ВБ
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На Портале электронных услуг ГРС portal.srs.kg внедрена новая функция онлайн проверки на действительность документов о регистрации транспортного средства, самоходной транспортной машины и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Данная возможность позволит при осуществлении сделок купли-продажи автомототранспортного средства, проверить на действительность выданный документ и при отображении данных, подтверждает его регистрацию реестрах ГРС. Услугой можно воспользоваться без авторизации пользователя.

Источником для формирования сведений сервиса, является автоматизированная информационная система "Регистр транспортных средств".

Для проверки необходимо выбрать тип регистрационного документа, ввести его серию и номер:

Также на Портале по линии транспорта и водительского состава реализовано следующее:

• Проверка на дату прохождения тестирования курсантом

• Поиск владельца транспортного средства

• Получение выписки по транспортному средству

• Проверка на наличие транспортного средства

• Проверка штрафов


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URL: https://www.vb.kg/379691
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