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Созданы государственные предприятия "Укук" и "Соцсервис"

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- ВБ
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При Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики созданы государственные предприятия "Укук" и "Соцсервис". Соответствующее решение подписал Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, данное решение принято в целях создания условий для реализации задач по цифровой трансформации.

"Государственное предприятие "Укук" будет осуществлять разработку и сопровождение информационных систем для судебных органов, правоохранительных органов, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и местных кенешей, органов, ведающих вопросами обороны, чрезвычайными ситуациями, уголовно-исправительной системы, пограничного контроля, пожарной и радиационной безопасности, а также органов прокуратуры, миграции, правоохранительная и судебная системы.

Государственное предприятие "Соцсервис" будет осуществлять разработку и сопровождение информационных систем в сфере здравоохранения, образования, науки, спорта, социального страхования, государственных пособий, льгот и пенсий", - говорится в сообщении правительства.


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URL: https://www.vb.kg/379692
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, информационные технологии
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