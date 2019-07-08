При Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики созданы государственные предприятия "Укук" и "Соцсервис". Соответствующее решение подписал Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, данное решение принято в целях создания условий для реализации задач по цифровой трансформации.

"Государственное предприятие "Укук" будет осуществлять разработку и сопровождение информационных систем для судебных органов, правоохранительных органов, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и местных кенешей, органов, ведающих вопросами обороны, чрезвычайными ситуациями, уголовно-исправительной системы, пограничного контроля, пожарной и радиационной безопасности, а также органов прокуратуры, миграции, правоохранительная и судебная системы.

Государственное предприятие "Соцсервис" будет осуществлять разработку и сопровождение информационных систем в сфере здравоохранения, образования, науки, спорта, социального страхования, государственных пособий, льгот и пенсий", - говорится в сообщении правительства.