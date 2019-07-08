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Суд отпустил под домашний арест Юрия Ликова за несколько часов до смерти

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- Оксана Гут
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Пресс-служба ГСИН ответила на статью VB.KG "В СИЗО-1 скончался 25-летний подозреваемый в угоне машины Болота Шамшиева".

В ведомстве сообщили, что на момент смерти Юрий Ликов находился уже не в их юрисдикции.

Как выяснилось, обвиняемый скончался именно после того судебного процесса, где рассматривалась его мера пресечения.

Согласно постановлению Свердловского районного суда, 2 июля за день до остановки сердца обвиняемого прошло заседание под председательством судьи Жыпары Сабыровой об изменении меры пресечения для него.

С ходатайством выступил адвокат Юрия Ликова – суд просили изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Его поддержал и сам потерпевший Болот Шамшиев. Против выступил гособвинитель.

В пресс-службе ГСИН также уверяют, что обвиняемый Ликов еще 2 мая был переведен в ИК-47, а оттуда госпитализирован в институт кардиологии.

Однако, напомним, жена погибшего говорит о том, что ее муж так и не был госпитализирован за все время содержания в СИЗО-1.


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URL: https://www.vb.kg/379693
Теги:
ГСИН, ГУВД, СИЗО, погибшие, Свердловский район, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Болот Шамшиев
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