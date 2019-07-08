Атамбаева вызвали на допрос в МВД (видео)

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в МВД в качестве свидетеля. Об этом редакции VB.KG подтвердили в СДПК.

По данным представителей партии, он должен явиться на допрос уже завтра 9 июля 2019 года.

Между тем, представитель СДПК Кундуз Жолдубаева опубликовала на своей странице в соцсети видео выступления бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в котором он прокомментировал повестку МВД.

"Почему я должен идти в МВД? Я даже этой бумаги в руки брать не буду и тем более читать. Власть должна вернуться в правовое поле", - заявил он.

Напомним, именно МВД сегодня занимается расследованием незаконного освобождения кримавторитета Азиза Батукаева.