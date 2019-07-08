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Атамбаева вызвали на допрос в МВД (видео)

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- Бакыт Стамов
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Бывшего президента Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в МВД в качестве свидетеля. Об этом редакции VB.KG подтвердили в СДПК.

По данным представителей партии, он должен явиться на допрос уже завтра 9 июля 2019 года.

Между тем, представитель СДПК Кундуз Жолдубаева опубликовала на своей странице в соцсети видео выступления бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в котором он прокомментировал повестку МВД.

"Почему я должен идти в МВД? Я даже этой бумаги в руки брать не буду и тем более читать. Власть должна вернуться в правовое поле", - заявил он.

Напомним, именно МВД сегодня занимается расследованием незаконного освобождения кримавторитета Азиза Батукаева.


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URL: https://www.vb.kg/379696
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, Кыргызстан, следствие
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