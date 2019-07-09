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Министерство образования и науки КР открыло сайт для абитуриентов

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- ВБ
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По данным пресс-службы ведомства, Министерство образования и науки КР запустило сайт, предоставляющий абитуриентам сделать более осознанный выбор учебного заведения.

Онлайн-инструмент www.university.edu.gov.kg, созданный в рамках проекта "Открытое правительство" при поддержке общественного фонда "Гражданское участие", позволяет просмотреть список всех действующих вузов Кыргызской Республики, равно как государственных, так и негосударственных. На ресурсе можно ознакомиться с общей информацией о вузах, некоторыми статистическими данными вузов, списком факультетов и отделений вузов, получить контактные данные вузов и обратиться к любому вузу напрямую, используя сервис сайта.

Высшие учебные заведения республики категорированы по двум пунктам – по регионам и по направлению обучения и специальности. Вся предоставляемая проектом информация о вузах, включая медиа-файлы (галерея фотографий и видео) и статистические данные, опубликована официальными представителями вузов.

Кроме того, на проекте представлены новости вузов.

В МОН КР отмечают, что новый ресурс призван способствовать повышению качества высшего образования в КР.


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URL: https://www.vb.kg/379698
Теги:
абитуриент, вуз, Интернет, Кыргызстан, Министерство образования
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