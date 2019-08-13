К возвращению кыргызстанцев из Сирии республика не готова

Решение правительства о возвращении граждан Кыргызстана из Сирии выглядит поспешным, считает специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма Орозбек Молдалиев.

По мнению эксперта, если эта миссия будет выполнена в ближайшие сроки, то республика столкнется с целым рядом проблем.

- Мы собираемся их возвращать. А они имеют это желание? Люди, о которых идет речь, конечно, де юре граждане Кыргызстана. Де факто – нет. Они уехали из страны, чтобы строить мифическое исламское государство. Да, их возвращения хотят родственники. В том же, думаю, заинтересованы некоторые международные организации, где понимают, что кыргызстанцы, находящиеся сейчас в Сирии в конечном счете могут хлынуть с потоком беженцев в Европу. Допустим, мы их вернем в ближайшее время. И получим массу проблем. Где они будут проживать? Где работать? Часть из них будет привлечена к уголовной ответственности. Как это воспримут их родственники? Это тоже нужно учитывать, - говорит Молдалиев.

Кроме того, по мнению эксперта, в Кыргызстане сейчас нет базы для дерадикализации беженцев из Сирии.

- У них в голове экстремистские идеи - они ведь уезжали строить халифат. Есть ли у нас такие организации, учреждения, чтобы эту работу проводить? Есть ли у нас психологи, которые смогут консультировать всех этих людей? Насколько мне известно, ничего такого нет. Думаю, что прежде чем возвращать кыргызстанцев из Сирии, нужно очень тщательно подготовиться.

Напомним, на днях правительство сообщило, что работает над возвращением кыргызстанских женщин и детей из лагерей для беженцев в Ираке и Сирии. Данный вопрос находится под личным контролем премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева