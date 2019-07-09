Задержанных кыргызстанцев в Москве вынуждают "сдать" сотрудников МВД России

В Москве была задержана группа уроженцев Кыргызстана, которая подозревается в подделке миграционных документов. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

По данным правоохранителей, с помощью поддельных бланков и печатей преступники изготавливали фальшивые документы о постановке на миграционный учет.

"Ежедневный доход преступников составлял не менее 150 тысяч рублей, а всего за полгода преступники причинили пострадавшим ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Двое организаторов преступной группы и пять наиболее активных участников задержаны, еще пятеро отпущены под подписку о невыезде", - говорится в сообщении российской полиции.

Между тем, один из внештатных сотрудников этой группы сообщил редакции VB.KG, что на самом деле российская полиция вводит граждан в заблуждение.

- Те документы, которые мы делали мигрантам, не являлись подделкой, а были самыми настоящими. Периодически у мигрантов в той же Москве проверяют документы, пробивая их по базе данных, и ни разу не было, чтобы наши клиенты попались на фальшивых документах. Просто наш офис работал вплотную с представителями МВД, которые с этого имели постоянный доход. И мы не одни так работали, по всей России таких офисов множество, которые работают вместе с милицией. Насколько я слышал, моих коллег следствие вынуждают сдать людей из миграционного управления МВД, - сказал он.