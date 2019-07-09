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Школьники Кыргызстана перейдут на электронные дневники

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- ВБ
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Министерство образования и науки КР до конца 2019 года запустит пилотирование электронного дневника в школах. По этой причине объявлен конкурс на создание, внедрение и техническую поддержку автоматизированной информационной системы "Күндөлүк" (дневник, - прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.

По данным ведомства, данная система обеспечит ведение классных журналов и школьных дневников в электронном формате с последующей отменой бумажной формы отчетности.

""Күндөлүк" будет оповещать родителей об успехах ребенка, тем самым усиливая вовлеченность родителей в образовательный процесс. Кроме того, онлайн-инструмент призван повысить посещаемость и успеваемость школьников. Автоматизированная система станет новым инструментом мониторинга качества образования, а также она направлена также на устранение коррупционных механизмов в школе", - говорится в сообщении ведомства.

Техническое задание и Положение о проведении конкурса в рамках пилотного проекта по внедрению АИС "Күндөлүк" размещено на сайте ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/379705
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, ученик
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Комментарии
Арсен
09.07.2019, 11:58

И естественно это будет не бесплатно. Все ради этого и делается.

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