Дело Икрамжана Илмиянова будет рассматривать Октябрьский райсуд

Главное следственное управления Госкомитета нацбезопасности окончило досудебное производство, возбужденное по факту незаконного завладения $150 тысячами экс-советником президента КР Икрамжаном Илмияновым. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По результатам расследования Икрамжан Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье 204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР. Бывший инспектор УГНС Бишкека Р.Шакиров также уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье 320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Данное уголовное дело в порядке статьи 247 УПК КР поступило в Генеральную прокуратуру для изучения.

По результатам изучения в отношении И.Илмиянова и Р.Шакирова 8 июля утвержден обвинительный акт, и уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу.

Источник: elgezit.kg