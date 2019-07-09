Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Дело Икрамжана Илмиянова будет рассматривать Октябрьский райсуд

184  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главное следственное управления Госкомитета нацбезопасности окончило досудебное производство, возбужденное по факту незаконного завладения $150 тысячами экс-советником президента КР Икрамжаном Илмияновым. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По результатам расследования Икрамжан Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье 204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР. Бывший инспектор УГНС Бишкека Р.Шакиров также уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье 320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Данное уголовное дело в порядке статьи 247 УПК КР поступило в Генеральную прокуратуру для изучения.

По результатам изучения в отношении И.Илмиянова и Р.Шакирова 8 июля утвержден обвинительный акт, и уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу.

Источник: elgezit.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379707
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  