Кандидат в президенты США предложил отменить все границы между странами

Кандидат в президенты США Робби Веллс в своей предвыборной программе предложил отменить границы между государствами, обнулить все долги по кредитам, ввести бесплатную медицину и образование во всем мире. Об этом сообщается на сайте allatra.tv.

По данным СМИ, кандидат в президенты США, 22 июня 2019 года, огласил основные положения своей предвыборной программы:

• Переход от экономики потребления, разрушительной для человечества и природы, к созидательному обществу.

• Создание единой плановой капиталистической экономики созидательного мирового сообщества. Полное обнуление всех долгов между странами, в том числе и частных кредитов для граждан всего мира.

• Отсутствие инфляции, одинаковые цены во всем мире. Открытый контроль над банковской системой.

• Ограничение капитализации богатых кланов, чья непомерная жажда власти и наживы приносит войны и несчастья всему человечеству.

• Люди должны работать мало, а зарабатывать много и жить в достатке во всем мире.

• Бесплатная медицина во всем мире. Высокие зарплаты для врачей. Они должны быть заинтересованы в превентивном лечении болезней, а не зарабатывать на продаже ненужных лекарств.

• Наука и современные технологии должны служить людям, а не порабощать их.

• Бесплатное образование для всех желающих во всем мире.

• Свобода перемещения по всему миру. Отмена границ между государствами при сохранении культурного наследия разных народов.

• При объединении всего мирового сообщества больше не будет нужды тратить огромные суммы на армию и гонку вооружений. Останутся специальные подразделения, которые будут защищать людей от климатических угроз.

"Мы стоим на пороге глобальных климатических изменений, которые произойдут в ближайшее десятилетие. К чему это приведёт, если по-прежнему будет доминировать потребительский формат взаимоотношений в нашем обществе? Рухнут экономики всех стран, начнутся массовые войны за территории и продовольствие.

Это будет самая страшная война за всю историю человечества - война за выживание. Начнётся самоуничтожение человеческой цивилизации.

Если мы не погибнем от изменений климата, то мы погибнем от ядерной войны. Это говорит о том, что при доминировании потребительского формата взаимоотношений как между странами, так и между людьми мы все уже заведомо мёртвые. Но мы хотим жить! Можно ли изменить будущее сейчас? Можно! И менять его надо всем вместе, не теряя времени.

Только тогда мы выживем, но выжить мы сможем только лишь как единая человеческая семья! Врозь мы умрём. Мы должны объединиться.

В действительности, в глобальном смысле, нам нечего делить! Ведь у всех у нас одна национальность - человечество, одно место проживания - Земля!", - заявил кандидат в президенты США.

Робби Веллс совместно с представителями Движения "АЛЛАТРА" пригласил всех желающих к участию во всемирной интернет-конференции "Общество. Последний шанс", которая состоится 9 мая 2020 года и поможет всему человечеству сделать еще один шаг к миру без войн и границ.