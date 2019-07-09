Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кандидат в президенты США предложил отменить все границы между странами

747  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кандидат в президенты США Робби Веллс в своей предвыборной программе предложил отменить границы между государствами, обнулить все долги по кредитам, ввести бесплатную медицину и образование во всем мире. Об этом сообщается на сайте allatra.tv.

По данным СМИ, кандидат в президенты США, 22 июня 2019 года, огласил основные положения своей предвыборной программы:

• Переход от экономики потребления, разрушительной для человечества и природы, к созидательному обществу.

• Создание единой плановой капиталистической экономики созидательного мирового сообщества. Полное обнуление всех долгов между странами, в том числе и частных кредитов для граждан всего мира.

• Отсутствие инфляции, одинаковые цены во всем мире. Открытый контроль над банковской системой.

• Ограничение капитализации богатых кланов, чья непомерная жажда власти и наживы приносит войны и несчастья всему человечеству.

• Люди должны работать мало, а зарабатывать много и жить в достатке во всем мире.

• Бесплатная медицина во всем мире. Высокие зарплаты для врачей. Они должны быть заинтересованы в превентивном лечении болезней, а не зарабатывать на продаже ненужных лекарств.

• Наука и современные технологии должны служить людям, а не порабощать их.

• Бесплатное образование для всех желающих во всем мире.

• Свобода перемещения по всему миру. Отмена границ между государствами при сохранении культурного наследия разных народов.

• При объединении всего мирового сообщества больше не будет нужды тратить огромные суммы на армию и гонку вооружений. Останутся специальные подразделения, которые будут защищать людей от климатических угроз.

"Мы стоим на пороге глобальных климатических изменений, которые произойдут в ближайшее десятилетие. К чему это приведёт, если по-прежнему будет доминировать потребительский формат взаимоотношений в нашем обществе? Рухнут экономики всех стран, начнутся массовые войны за территории и продовольствие.

Это будет самая страшная война за всю историю человечества - война за выживание. Начнётся самоуничтожение человеческой цивилизации.

Если мы не погибнем от изменений климата, то мы погибнем от ядерной войны. Это говорит о том, что при доминировании потребительского формата взаимоотношений как между странами, так и между людьми мы все уже заведомо мёртвые. Но мы хотим жить! Можно ли изменить будущее сейчас? Можно! И менять его надо всем вместе, не теряя времени.

Только тогда мы выживем, но выжить мы сможем только лишь как единая человеческая семья! Врозь мы умрём. Мы должны объединиться.

В действительности, в глобальном смысле, нам нечего делить! Ведь у всех у нас одна национальность - человечество, одно место проживания - Земля!", - заявил кандидат в президенты США.

Робби Веллс совместно с представителями Движения "АЛЛАТРА" пригласил всех желающих к участию во всемирной интернет-конференции "Общество. Последний шанс", которая состоится 9 мая 2020 года и поможет всему человечеству сделать еще один шаг к миру без войн и границ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379711
Теги:
выборы, президент, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  