В Сузакском районе жестоко убили 11-летнего ребенка

В селе Канды Сузакского района Джалал-Абадской области совершено жестокое убийство 11-летнего ребенка. Сообщение о найденном теле мальчика поступило в отделение милиции в 18.30 8 июля.

На место выехала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. В доме был обнаружен труп мальчика с множественными ножевыми ранениями и травмами. Его руки и ноги были связаны скотчем, - сообщали VB.KG в УВД Джалал-Абадской области.

При осмотре дома и территории в туалете была найдена одежда со следами крови и кухонный нож, который мог быть орудием убийства.

По данным силовиков, одежда не может принадлежать взрослому человеку. Поэтому одна из версий следствия, что преступление совершил несовершеннолетний.

Данное дело зарегистрированно в ЕРПП, ведется расследование.