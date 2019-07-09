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В Сузакском районе жестоко убили 11-летнего ребенка

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- Екатерина Улитина
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В селе Канды Сузакского района Джалал-Абадской области совершено жестокое убийство 11-летнего ребенка. Сообщение о найденном теле мальчика поступило в отделение милиции в 18.30 8 июля.

На место выехала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. В доме был обнаружен труп мальчика с множественными ножевыми ранениями и травмами. Его руки и ноги были связаны скотчем, - сообщали VB.KG в УВД Джалал-Абадской области.

При осмотре дома и территории в туалете была найдена одежда со следами крови и кухонный нож, который мог быть орудием убийства.

По данным силовиков, одежда не может принадлежать взрослому человеку. Поэтому одна из версий следствия, что преступление совершил несовершеннолетний.

Данное дело зарегистрированно в ЕРПП, ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/379712
Теги:
Джалал-Абадская область, убийство, Кыргызстан, убийство ребенка
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