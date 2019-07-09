Сооронкулова: Алмазбека Атамбаева ждет принудительный привод на допрос

Накануне вечером Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в МВД в качестве свидетеля. Правда, бывший президент повестку в свои руки не брал и позже заявил, что тем более читать ее не собирается, потому что "власть должна вернуться в правое русло". Соответственно на сам допрос, назначенный на сегодняшнее утро он не явился.

Редакция решила выяснить, чем чреват отказ от явки на допрос для самого Атамбаева, спросив об этом известных юристов в Кыргызстане.

Доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев в разговоре с VB.KG высказал мнение, что такое заигрывание с правоохранительными органами может затянутся надолго. Ведь Алмазбек Атамбаев юридически еще является экс-президентом и по закону к нему не могут применять принудительный привод на допрос.

- Согласно закону, окончательно он теряет свою неприкосновенность, когда обвинительный приговор вступит в юридическую силу. Получается замкнутый круг. Заковырка еще и в том, что закон ухудшающий правовое отношение – обратной силы не имеет, то есть не должен распространяться на Атамбаева. Сейчас несколько депутатов от СДПК оспаривают в Конституционной палате само решение Жогорку Кенеша о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Его адвокаты будут настаивать на том, что это было сделано не совсем корректно. Депутатам действительно нужно было четко, поэтапно прописать в поправках к закону "О гарантиях деятельности президента" всю процедуру лишения экс-президента неприкосновенности. Иначе получается, что де-юре он еще экс-президент, а фактически уже нет, - рассуждает Осмоналиев.

При этом, он считает, что если бывший президент не причастен к тем пяти пунктам обвинения, предъявленным им Жогорку Кенешем, то мог бы дать ясные, четкие обоснования своей невиновности.

- Бывший президент говорит, что не верит в справедливость. И мы задаемся вопросом, какую тогда судебную реформу он проводил шесть лет будучи главой государства? Он же сам назначил судей. Говорить, я не верю в справедливость, это глупо. Он хвалился этими судьями, на каждом углу. Вот его хваленный Арабаев (бывший завотделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев – ред.). Предпоследним указом Атамбаев дал ему заслуженного юриста КР. Пусть теперь пожинает плоды, - резюмирует юрист.

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова выразила более лаконичное и категоричное мнение.

- Алмазбек Атамбаев не имеет права не являться на допрос в МВД. Если он продолжит отказываться, то будет вынесено решение о его принудительном приводе. В определенный срок надлежащим образом он будет об этом уведомлен, - уверена она.

Более того, с ее слов, решение Жогорку Кенеша о лишении Атамбаева неприкосновенности не может быть обжаловано в Конституционной палате.

- Это не нормативно-правовой акт, который можно было бы обжаловать. Это постановление парламента индивидуального характера, - заключила Сооронкулова.

Напомним, в конце июня депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Карамат Орозова обратились с жалобой на действия Жогорку Кенеша КР в Конституционную палату Верховного суда КР. В частности, сторонники Алмазбека Атамбаева намерены доказать неконституционность спецкомиссии депутатов по лишению его статуса экс-президента.