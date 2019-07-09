Сотрудники УОБДД проверят техническое состояние маршруток и автобусов

Сотрудники УОБДД по ГУВД города Бишкек проведут с 8 по 31 июля рейд "Общественный транспорт". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Мероприятие организовано в связи с ухудшением транспортной дисциплины со стороны водителей, занимающихся пассажирскими перевозками и в целях контроля за техническим состоянием транспортных средств, выявления нарушений со стороны организаций, фирм - ОАО, ОсОО и т.д., - отмечают в УОБДД столицы.

Также с открытием летнего туристического сезона ведётся контроль иногородних пассажирских транспортов (автобусы, микроавтобусы, такси).

Сотрудниками УОБДД по ГУВД города Бишкек проводятся профилактические беседы с водительским составом о недопущении нарушений при перевозке пассажиров и соблюдении правил дорожного движения, осуществляется технический контроль транспорта.

По выявленным нарушениям в отношении водителей составлены протокола согласно Кодексу о нарушениях КР.