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Сотрудники УОБДД проверят техническое состояние маршруток и автобусов

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- Оксана Гут
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Сотрудники УОБДД по ГУВД города Бишкек проведут с 8 по 31 июля рейд "Общественный транспорт". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Мероприятие организовано в связи с ухудшением транспортной дисциплины со стороны водителей, занимающихся пассажирскими перевозками и в целях контроля за техническим состоянием транспортных средств, выявления нарушений со стороны организаций, фирм - ОАО, ОсОО и т.д., - отмечают в УОБДД столицы.

Также с открытием летнего туристического сезона ведётся контроль иногородних пассажирских транспортов (автобусы, микроавтобусы, такси).

Сотрудниками УОБДД по ГУВД города Бишкек проводятся профилактические беседы с водительским составом о недопущении нарушений при перевозке пассажиров и соблюдении правил дорожного движения, осуществляется технический контроль транспорта.

По выявленным нарушениям в отношении водителей составлены протокола согласно Кодексу о нарушениях КР.


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URL: https://www.vb.kg/379718
Теги:
ГУВД, ДТП, маршрутки, нарушения, ПДД, рейд, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, Безопасный город, ГУОБДД
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