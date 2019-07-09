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Есть подозреваемый в жестоком убийстве ребенка в Джалал-Абадской области

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- Екатерина Улитина
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У следствия есть подозреваемый в жестоком убийстве 11-летнего мальчика в селе Канды Сузакского района Джалал-Абадской области.

В УВД Джалал-Абадской области отметили, что в доме, где нашли мальчика, была найдена записка, адресованная отцу ребенка, в которой убийца писал, что мстит ему через убийство сына.

Кроме того, в туалете были найдены кухонный нож и окровавленная детская одежда.

В настоящее время расследование продолжается.

Отметим, погибший мальчик рос в обычной семье, его родители не занимаются бизнесом, политикой и не связаны с организованной преступностью.

Напомним, накануне 8 июля у себя дома был найден мертвый 11-летний ребенок. Руки и ноги мальчика были связаны скотчем. На теле имелись множественные повреждения и ножевые ранения.


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URL: https://www.vb.kg/379721
Теги:
Джалал-Абадская область, убийство, Кыргызстан, убийство ребенка
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