Спортсмен из Кыргызстана вышел в финал чемпионата Азии по борьбе

Спортсмен из Кыргызстана Акылбек Талантбеков вышел в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе среди юниоров 2019 года.

Акылбек Талантбеков выступает в турнире весовой категории до 77 кг. В финале его ждет борец из Ирана. В 1/4 финала он победил борца из Узбекистана, а в полуфинале китайского атлета.

Другой спортсмен из Кыргызстана Нурсултан Махмудов также отличился на чемпионате Азии. В 1/4 финала он победил борца из Саудовской Аравии со счетом 11:0. В полуфинале против иранского спортсмена кыргызстанец вначале вел 5:0, но во втором периоде упустил победу и теперь будет бороться за бронзу. Соперником станет борец из Кореи Сангжун Парк.

Азат Салидинов проиграл в 1/4 финале, но будет бороться за 3 место. Его соперником станет представитель Индии.

Отметим, молодежный чемпионат Азии стартовал 9 июля этого года в городе Чонбури (Тайланд).