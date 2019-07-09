На Иссык-Куле прошел чемпионат Кыргызстана по подводному ориентированию

На Иссык-Куле прошел чемпионат Кыргызстана по подводному спорту. Среди девушек первой стала Анастасия Фролова, вторая Светлана Шамсутдинова, третья Галия Чалагизова. Среди мужчин победил Анвар Шамсутдинов, второй Александр Пискарев, третий Сыймык Сатыбалды. Выявить сильнейших помогли несколько видов соревнований. В групповом упражнении первой стала команда специализированной детско–юношеской спортивно–технической школы по водным видам спорта ОСТО, второй команда фонда "Иссык-Куль" и третье заняла сборная.

Организаторы соревнований - федерация подводного спорта Кыргызской Республики, совместно с Центральным комитетом ОСТО (ДОСААФ). Спонсорами выступил фонд "Иссык-Куль".

По словам главного тренера федерации Бориса Чернецова теперь федерация готовиться к чемпионату в Азии в Японии по плаванию в ластах.

- Пока проходят тренировки определяются лучшие. А на следующий год на Иссык-Куле состоится чемпионат СНГ по подводному спорту, а затем в Томске будет проведен чемпионат мира по скоростным видам подводного спорта. И в этих соревнованиях мы бы хотели достойно представить Кыргызстан. А это не так просто. Тренировки наших спортсменов проходят за свой счет. Мы сами оплачиваем за аренду бассейна "Жаштык", спортсмены сами оплачивают спортивные сборы, ведь в соревновательном процессе без состязательности и постоянных тренировок не добиться хороших результатов. И нам нужны добрые друзья и спонсоры. – пояснил Борис Чернецов.

Он рассказал, что в настоящее время спорт на плаву поддерживают сами спортсмены-подводники, те ребята, которые в свое время занимались подводным ориентированием. Сегодня у них семьи, дети, внуки, но спорт они не бросают. Например, долгие годы сборы помогает проводить семья мастера спорта Татьяны Фроловой, другой мастер спорта СССР Анвар Шамсутдинов несколько лет назад организовал общественный фонд, который занимается очисткой подводного Иссык-Куля. Его семья также помогает проводить сборы для ребят. Вносят свой, как говорят посильный вклад и другие взрослые спортсмены.

Иссык- Куль – уникальное место для проведения соревнований и тренировок для подводного спорта. И вполне понятно, что спортсмены-подводники хотели бы чтобы и этот уникальный спорт развивался в Кыргызстане на самом высоком уровне.

- Мы бы хотели, чтобы в наш спорт приходили одаренные ребята. Пока у нас есть возможность предоставлять тренирующимся оборудование. А все снаряжение достаточно дорогое удовольствие: гидрокостюм, акваланг, приборный навигационный узел, моноласта, маска, трубка, шапочка. Только баллон стоит 400 долларов, плюс оборудование – для редуктора, – поясняет Борис Чернецов.

Для тех, кто занимается скоростным плаванием оборудование подешевле. Но даже моноласты должны быть определенной фирмы, для соревнований вообще делают на заказ.

Все соревнования курируют Международная конфедерация подводного спорта –cmas. Чтобы достойно выступить на международных соревнованиях Кыргызстану надо выставить команду из 6 человек, в программу входят и командные соревнования и эстафеты.

Весь год тренировки нашей команды проходят в бассейне "Жаштык", раньше еще были несколько сборов на Алаарчинском водохранилище. Ведь для спортсмена по подводному ориентированию важно научиться ориентироваться в любых условиях видимости. Но теперь сборы удается организовать только один раз летом.

Надо отметить, что спортсмены по подводному ориентированию преданны своему виду спорту. В соревнованиях, как правило, участвуют и взрослые спортсмены и подростки. И надо признать, что ветераны стараются поддерживать спортивную форму, постоянно ходят в бассейн, тренируются. И это уже скорее стиль жизни.

- Наш спорт многогранный. В нашей федерации можно заниматься подводным плаванием – плавать с трубочкой и ластами под водой, можно спортивным ориентированием – это военно-технический вид спорта. Спорт для умных – нужно и в приборах научиться разбираться и со страхами бороться, и иметь физическую силу и разрабатывать дыхание для подводных погружений. – говорит победитель соревнований Анастасия Фролова.

Кстати, Анастасия Фролова негласный чемпион среди кыргызстанцев еще по одному водному виду – по задержке дыхания под водой! Она студентка КРСУ и занимается туризмом.

На соревнованиях

Сами соревнования по подводному ориентированию не очень зрелищны для обывателя, внешне это выглядит достаточно таинственно: появляется атлет в гидрокостюме, ластах, с аквалангом, на котором закреплен странный прибор с цифирью. Атлет брызгает водой в лицо, окунается сам, надевает маску, опускает баллон под волну, почему–то держа его перед собой, а не вешая за спину, как обычно. Выстрел! И спортсмен, вспенив водную гладь, исчезает в пучине.

И только контрольный буек, прикрепленный к поясу спортсмена, выдает его маршрут. С каждой минутой он все дальше от стартового буя - оранжевого шара.

Нам же остается только смотреть вслед буйку–поплавку. Куда плывут, зачем? Такое же недоумение читается на лицах отдыхающих.

Линии на доске, с которой плывет спортсмен - маршрут, который перед глазами спортсмена, только в цифрах. У спортсмена компас, лаг для определения расстояния, глубиномер. Например одно из соревнований – 5 ориентиров. Задача спортсмена - четко выйти на 5 ориентиров, при этом нельзя всплывать и просить помощи. Например, на первый, второй, третий, четвертый спортсмен может выйти без ошибки, обязан "крутануть" буйки, а на пятом может промахнуться. И будет долго кружить в нескольких метрах от цели пока не найдет ее.

Как стать подводным дьяволом?

Родители–подводники приводят своих чад в свою любимую секцию, о которой мало кто знает в стране. Но и любой желающий может попытать счастья в этом сложном виде спорта.

В нашей стране в свое время была сильная сборная по подводному ориентированию – тренеры смогли вырастить несколько мастеров спорта СССР. Они и сегодня, будучи в статусе ветеранов, каждый год участвуют в сборах. При этом пристально приглядывают за подрастающими спортсменами, сами оплачивая сборы.

Подводное ориентирование – это не дайвинг в чистом виде. Это более сложная военно-техническая дисциплина. В советское время для спортсменов были разработаны уникальные системы тренировок и техническое оборудование, которое и сейчас в ходу.

Тренер высшей категории по подводному ориентированию Борис Чернецов, воспитавший десятки мастеров спорта, признается, что в процессе тренировок происходит естественный отбор пловцов. В воде на человека оказывается двойное давление, меняется и скорость мышления, восприятие и обработка информации замедляются. И то, что человек в обычной ситуации выполняет за секунды, под водой может оказаться неразрешимой задачей. В то же время такие нагрузки позволяют расширить возможности организма. Именно поэтому подводное ориентирование - это универсальный, специфический, элитный вид спорта для физически и психически здоровых людей с высоким уровнем IQ.

справка "ВБ"

Раньше в Кыргызстане существовал так называемый Морской клуб при ДОСААФ, затем ОСТО Кыргызстана, сейчас СДЮСТШ (специализированная детско–юношеская спортивно–техническая школа) по водным видам спорта ОСТО. В группе занимаются 50 человек.

До развала СССР команда от Киргизской ССР участвовала во всех соревнованиях по подводному спорту. Специалисты–спортсмены были востребованы армейскими спецподразделениями, разведкой, в туристическом бизнесе, МЧС.

Впервые в истории подводного ориентирования в 2013 году на Иссык-Куле был проведен чемпионат по этому элитному военно-техническому виду спорта. Инициатор проведения соревнований - оборонная спортивно-техническая организация ДОСААФ стран СНГ.

Подводное ориентирование - вид спорта, в котором атлеты под водой, используя ласты, акваланг и навигационные приборы, должны преодолеть определённый маршрут с максимальной точностью за минимальное время. Программа соревнований включает различные индивидуальные и групповые упражнения. Соревнования проводятся на открытой воде.

Для того чтобы записаться на тренировки, просто позвоните Борису Григорьевичу Чернецову 0557921080

Фото предыдущих лет из архива VB.KG