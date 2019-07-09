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Штрафы по проекту "Безопасный город" потратят на покупку "скорых"

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- Екатерина Улитина
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Половина денег, полученных в виде штрафов, собранных при реализации проекта "Безопасный город" будет направлена на приобретение машин "скорой помощи". Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщает аппарат правительства, необходимые изменения уже внесены в нормативные акты.

"Настоящим документом предусматривается, что 50% от суммы, остающейся на счете Министерства финансов КР после перераспределения всем заинтересованным сторонам будет направлено Фонду обязательного медицинского страхования для приобретения автомашин скорой медицинской помощи, их оснащения медицинским оборудованием и на открытие новых станций скорой помощи", - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения аппарата правительства.

В кабинете министров подчеркивают, что учитывая рост населения потребность в машинах экстренной помощи будет только увеличиваться. В этой связи приобретение дополнительных машин экстренной медицинской помощи является социально значимым вопросом.


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URL: https://www.vb.kg/379725
Теги:
скорая помощь, штраф, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город
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