Штрафы по проекту "Безопасный город" потратят на покупку "скорых"

Половина денег, полученных в виде штрафов, собранных при реализации проекта "Безопасный город" будет направлена на приобретение машин "скорой помощи". Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщает аппарат правительства, необходимые изменения уже внесены в нормативные акты.

"Настоящим документом предусматривается, что 50% от суммы, остающейся на счете Министерства финансов КР после перераспределения всем заинтересованным сторонам будет направлено Фонду обязательного медицинского страхования для приобретения автомашин скорой медицинской помощи, их оснащения медицинским оборудованием и на открытие новых станций скорой помощи", - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения аппарата правительства.

В кабинете министров подчеркивают, что учитывая рост населения потребность в машинах экстренной помощи будет только увеличиваться. В этой связи приобретение дополнительных машин экстренной медицинской помощи является социально значимым вопросом.